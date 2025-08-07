Mediaset pone fecha de estreno a 'La que se avecina: Portugal', aunque no será su única ventana de emisión en agosto

Mediaset ya ha puesto fecha para el estreno en España de 'La que se avecina: Portugal', la adaptación lusa de la emblemática comedia creada por Alberto y Laura Caballero. El canal temático Factoría de Ficción será el encargado de lanzar el primer episodio mañana viernes 8 de agosto a las 22:55 horas, en una emisión especial previa a su desembarco completo en streaming.

Y es que 'La que se avecina: Portugal' no será exclusiva de Mediaset. Prime Video estrenará al completo la temporada el viernes 22 de agosto, sumando así otra producción internacional a su catálogo de comedia europea. La ficción ha sido producida conjuntamente por la plataforma, la productora portuguesa See My Dreams y el canal luso TVI, inspirándose en los mismos conflictos vecinales y absurdos cotidianos que convirtieron al formato original en todo un fenómeno televisivo.

La historia nos traslada a una urbanización a las afueras de Lisboa bautizada como 'Terrazas del glamour'. Un condominio nuevo, lleno de defectos, con vecinos ruidosos, interfonos que no funcionan y paredes tan finas que la privacidad se convierte en una quimera. Allí se desarrolla el día a día de una galería de personajes tan disparatada como reconocible.

Entre los protagonistas se encuentran Jorge y Gisela, un matrimonio sarcástico e insoportable para sus vecinos; Pedro y Sofía, recién casados y atrapados en las tareas de administración del edificio; Raquel, la vendedora de pisos que actúa como voz de la razón; o João y Sílvia, padres de tres hijos que fingen un nivel social que no tienen. También destacan Diana, la peluquera del condominio; Luís, su marido concejal; la temida Doña Delfina y su inseparable Alda; el actor egocéntrico Sérgio y su hermano Joaquim; Cristina y su compañero brasileño Fernando; o los jubilados Júlio y Rosa, siempre entrometiéndose en la vida de su hijo Pedro.

En el primer capítulo, los nuevos vecinos descubren que los pisos no cumplen lo prometido, los ancianos okupan el piso piloto y los problemas se multiplican desde el primer minuto. Una comedia coral que, igual que su predecesora española, promete caos, gritos, enredos y muchas carcajadas, ahora con sabor portugués.