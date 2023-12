Mediaset confirma la salida de una de sus presentadoras más míticas

Socialité era el único programa que le quedaba a María Patiño en Telecinco, y de forma más general, en Mediaset. La colaboradora de Sálvame, desde que terminase el programa de forma abrupta y para nada generosa, se quedó presentando Socialité durante los fines de semana, algo que venía haciendo desde hace varios años con un resultado de lo más positivo para la cadena.

Sin embargo, la ruptura de Mediaset con La Fábrica de la Tele ha acelerado la salida de María Patiño del grupo de comunicación.

Vertele confirma en un artículo que "este viernes 15 de diciembre de 2023, el grupo audiovisual ha confirmado a María Patiño que dejará de ser presentadora de Socialité en 2024", lo cual implica que a partir del 1 de enero de 2024, no será ella quién esté a cargo del formato.

También pinta negro el futuro para Nuria Martín, a quien aún no le habrían comunicado la decisión de Mediaset, pero sería cuestión de horas o días. María Verdoy suena como la presentadora favorita para sustituir a María Patiño en esta nueva etapa de Socialité que estará producida por Fénix Media.

La reacción de María Patiño no se ha hecho de rogar en Instagram: "a la velocidad de un rayo se ha publicado mi cese como presentadora de ‘Socialité’. Es un orgullo que la cadena siga apostando por el formato y por el equipo. Nunca lo consideré un pequeño programa y a la vista está que no lo fue, ni lo será. Ahora comienza otra etapa maravillosa. Me siento afortunada y querida".