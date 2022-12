"Soy un mechero, muy cachonda": la confesión de esta soltera en First Dates

La cita entre Mirtha y Jorge ha ido a las mil maravillas y ha acabado con la promesa de volver a verse Mirtha se ha descrito como una chica muy fogosa en temas de cama

Jorge es no es la primera vez que va a First Dates a buscar el amor. La última vez que estuvo en el programa salió con una chica en brazos del reservado, pero tal y como le ha reconocido a Carlos Sobera, la cosa se fue enfriando y al final lo dejaron. Ahora estaba buscando a una mujer emprendedora y a ser posible que no pare de sonreír, que tenga hijos como él para que le entienda en todos los aspectos de la vida. Para tal cuestión ha llegado Mirtha, una chica que confesaba que iba fatal en el amor. No pedía mucho: un chico alegre, simpático, guapete y con ganas de enamorarse.

Ambos se han presentado en la barra donde estaba Matías quien les ha servido unas bebidas antes de que los hayan acompañado a la mesa. Allí han tenido una cita a las mil maravillas, no ha podido ir mejor la quedada. Mirtha era veterana de First Dates igual que Jorge, pero al contrario que él, en su primera cita no salió nada contenta.

Una vez la cena ha empezado a marchar los dos se han confesado cosas de sus vidas. Mirtha ha dicho que en el tema del sexo es fogosa. “Soy un mechero, muy cachonda” decía. Así mismo comentaba que prefería no salir de fiesta y quedarse en casa haciendo “cosas malas”. Ambos se han gustado mucho y han decidido salir juntos tras los besos en el reservado.