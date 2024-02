Máximo Huerta se sincera en 'El Hormiguero' al hablar de su padre: "Tenía miedo"

'El Hormiguero' ha recibido a los escritores y presentadores de televisión Máximo Huerta y Albert Espinosa, que fueron para hablar de la segunda temporada de 'El camino a casa'. Y es que el exministro de Cultura y Deporte se ha abierto en canal para relatar lo dura que fue la infancia que vivió por culpa de su padre.

Albert Espinosa comentó que la segunda temporada "sigue siendo igual que la primera temporada. Todos los invitados dijeron que no iban a llorar, hasta Bustamante, y todos acabaron llorando". "Yo lloré, reí y lloré. Me deshice de emociones y de sentimientos. Fue como volver a Buñol de nuevo a los 7 años", aseguraba Máximo Huerta.

"Me prometí no hablar, pero es inevitable que relacione infancia con mi padre. Yo ahora no recuerdo la cara de mi padre, ni siquiera la voz que tanto miedo me daba. Pero Albert me hizo algo que me destrozó, me puso frente al olor de mi padre. Entré en barrena y lo vi en todos lados. Me destrozó el olor, lo abrió todo", explicaba Máximo.

Máximo Huerta conseguía el apoyo de las redes sociales al relatar algunos de los episodios más duros, "Cuando oía las llaves de casa era como si todo un ejército se pusiera firme, mi madre y yo. Nos levantábamos porque había que dejarle el trono".

El exministro proseguía su relato emocionado, "Me daba miedo incluso sin decir nada, solo las llaves. La posibilidad de que pasara algo malo era peor. Durante mucho tiempo he procurado no hacer ruido con las llaves al entrar a casa. Prefería no salir para no dejar sola a mi madre. No salir era el seguro de vida, yo decía que no".