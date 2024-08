Máxima tensión entre estos dos solteros de 'First Dates': "No tengo dinero"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Fernando y Anghie. Fernando es un soltero que busca encontrar una relación estable con la que poder casarse y formar una familia. Por su parte Anghie, se considera "transparente, espontánea y sincera".

Las primeras sensaciones no han sido positivas, pero ambos ha intentado mantener una conversación más o menos fluida durante toda la cena.

Sus diferencias se hicieron más evidentes cuando discutieron sobre temas como el matrimonio, los hijos y sus preferencias sexuales, evidenciando una falta de compatibilidad.

"A mí lo que me fastidia del feminismo es que muchas mujeres van del rollo de la igualdad, pero solo en lo que les beneficia a ellas. Si quieres igualdad en todo, pues, por ejemplo, a la hora de pagar la cuenta, deberían pagar la mitad", decía el soltero. Entonces, la auxiliar de Producción le planteaba ir a medias o no, consensuando finalmente que pagaría ella y que él lo haría "en la próxima".

Sin embargo, a la hora de ir a pagar a la barra, los dos concursantes han reconocido que no llevaban dinero encima. "Cuando sales a cenar por ahí con alguna chica, ¿vas sin plata?", le preguntaba Anghie, bastante ofuscada, y el otro comensal le devolvía el dardo: "¿Y tú? Cuando sales a cenar con algún chico, ¿también vas sin plata?".

Anghie, ha decidido pagar solo su parte de la cuenta. "No sé si me estás vacilando todo el rato. Primero que no tienes, luego que pagas tú... Me han dado una cita que me empieza a vacilar, quiero otra cita", pedía Fernando, tremendamente decepcionado, hasta el punto de que Matías Roure le ha sugerido que no se "agobiara".

En la decisión final no había dudas y ambos se rechazaban por su fuerte encontronazo.