Así fue el estreno
'MasterChef Celebrity' expulsó a su primer famosos y mostró el primer zasca de Juanjo a Miguel Torres
El reality presentó a los quince famosos que aspiran a ganar el programa y se acordó de Bustamante con la presencia de Miguel Torres
Redacción Yotele
'MasterChef Celebrity' estrenó anoche su décima temporada en La 1. El reality abrió sus cocinas para recibir a Alejo Sauras, Rosa Benito, David Amor, Mariló Montero, Necko Vidal, Soraya Arnelas, Jorge Luengo, Charo Reina, Masi, Torito, Juanjo Bona, Valeria Vegas, Mala Rodríguez, José Manuel Parada y Miguel Torres, dispuestos a demostrar sus dotes en los fogones.
El programa tuvo una gran noche de salseo gracias a las confesiones de Miguel Torres sobre David Bustamante y Paula Echevarría, lo que dio lugar al primer zasca de Juanjo Bona al exfutbolista.
El extriunfito quiso saber cómo Torres había conocido a la acrtiz: "Yo la conocí 10 años antes. Hice un videoclip que me llamó David para hacerlo y a partir de ahí yo seguí mi vida, me casé, me separé. Diez años después me encontré con Paula y hasta hoy, siete años llevamos juntos", desveló el aspirante.
"Los inicios fueron muy difíciles", admitió el exjugador señalando la presencia de los paparazzis. "¿Ella estaba con él o antes?", quiso saber Juanjo. "Un año antes. Yo no me dedico a destrozar relaciones", respondió él de manera contundente.
Por último, Torres preguntó a su compañero si creía que alguno de los que ha pasado por 'MasterChef Celebrity' podría hacerlo mejor que él, con un zasca del ex de 'OT'. "Por supuesto, David Bustamante, por ejemplo", dijo entre risas.
Tras una primera prueba de orígenes, con ingredientes típicos de la provincia donde nacieron los aspirantes, Juanjo y Torito consiguieron salvarse. En la prueba de exteriores, los aspirantes tuvieron que reproducir un menú de cuatro platos, diseñado por el chef Carlos Hernández del Río bajo el mando de Torito y Mariló.
El equipo rojo conformado por Torito, David Amor, Rosa Benito, Mala, Ros, Jorge y Necko tuvo que enfrentarse a la prueba de eliminación. "El aspirante que no continúa en las cocinas es Necko", sentenciaron los jueces al final del programa.
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- El surrealista verano de Marc Guiu
- La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente 'y muy viva
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- El Betis completa su 'masterclass' con Antony: ¡será verdiblanco!
- Flick tocó la cresta y pidió reflexión al vestuario