'Mask Singer' cumple el sueño de Roberto Leal: "¡Me encanta!"

El programa es una de las apuestas de Antena 3 Roberto Leal ha acudido de forma temporal, como investigador

'Mask Singer: Adivina quién canta' es una de las apuestas de las noches de los miércoles en Antena 3. El programa trata de gente famosa que canta debajo de unas máscaras. A partir de las actuaciones que hagan y de las pistas que vayan revelando, los investigadores deberán adivinar quién se esconde debajo del disfraz.

Como investigadores se encuentran Mónica Naranjo, Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Obregón. Ahora mismo está en emisión la tercera edición, con cambios en la nueva temporada: hay doce máscaras, divididas en dos grupos diferentes hasta la final. Al final de cada noche, serán reveladas las identidades de dos de las máscaras. Además, hay cuatro invitados que se sumarán al concurso, por lo tanto, habrá un total de 16 participantes.

De momento, se conocen varias identidades de esta tercera edición que han dejado sorprendidos a los espectadores: El Rubius, Feliciano López, Naty Abascal, Bo Derek o Valeria Mazza, entre otros.

Este miércoles, en la emisión del quinto programa, ha habido un invitado especial: Roberto Leal, que es un fiel seguidor de 'Mask Singer'. El presentador de 'Pasapalabra' se ha convertido, de forma temporal, en una ayuda para los investigadores.

En un momento del programa, Arturo Valls ha comentado que Roberto Leal pidió en 2020, a través de Twitter, que hubiese una máscara de dos cabezas con un dueto. Ahora, el presentador ha dado paso a las máscaras: "¡Aquí las tienes, llegan alienígenas!".

Ojalá una máscara de dos cabezas con un dueto. Pimpinela por ejemplo. Ahí lo dejo. #MaskSinger3 — Roberto Leal 🪁 (@RobertoLealG) November 18, 2020

"Me encanta, me encanta, me encanta", ha dicho Roberto. Además, ha querido agradecer el gesto: "Quiero darles las gracias porque es un sueño cumplido para mí. Gracias, y sobre todo, la sorpresa de lo gigantescos que son".

Hasta ahora, las pistas que se conocen de los alienígenas son:

Les encantaría conocer a Julio Iglesias

Les gusta mezclar chorizo y crema de cacao

Son los primeros alienígenas en salir en portada de una revista humana

No les gusta las patatas con alioli

Están a años luz de su familia y no hay forma de comunicarse con ellos