Marüa se queda con las ganas de saber como es su soltero en la cama

Marüa y Juanda han tenido una cita sobre todo llena de calores por los temas hablados La ucraniana ha decidido darle una oportunidad después de verle muy activo en cuestiones sexuales

Marüa ha ido a First Dates con ganas de encontrar a un hombre elegante, no obstante, allí se ha presentado Juanda quien no encajaba con sus peticiones. Sin embargo, sus ganas de aventura y de actividad sexual es lo que más ha llamado la atención de ella. Juan David “Juanda” ha llegado al restaurante con la pierna vendada. Según le ha explicado a Carlos Sobera, se había roto la tibia por segunda vez. “Soy inquieto” comentaba el soltero sin darle la mínima importancia.

Marüa es ucraniana, pero ahora está viviendo en Madrid. Así es como en España quiere encontrar el amor verdadero, un hombre que le haga feliz. Ambos han estado conociéndose poco a poco. Incluso ha confesado que no le gusta el control ni la monotonía. Según Marüa, si su pareja quería ver chicas desnudas, le parecía bien, no le va a vigilar el móvil.

Aunque la ucraniana quería a alguien elegante, las hormonas han hecho que sienta atracción por él, sobre todo quería probarle en la cama. Después de hablar en el reservado de temas sexuales, la temperatura estaba bastante alta. Esto ha provocado que ambos quieran repetir en una segunda cita, a ver que pasa.