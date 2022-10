Marta Sánchez, sobre el himno de España: "Asociarlo a la derecha es una paletada"

La cantante defendió en el programa de Nuria Roca la letra que le puso al himno

El programa de Nuria Roca recibió este domingo la visita de Marta Sánchez, que no se cortó al hablar sobre algunas de las polémicas a las que se ha tenido que enfrentar. En concreto, la cantante recordó todas las reacciones que desató la letra que le puso al himno de España y reconoció que no se metió en un charco, sino en "un océano".

No obstante, durante su entrevista en 'La Roca', quiso dejar claro que no se arrepiente: "Lo defiendo a capa y espada". "De las cosas que he escrito en mi vida, y he hecho muchas canciones, es de las que más orgullosa estoy", aseguró Sánchez, consciente de que había "carencias gramaticales como algunos han dicho para que sea un himno".

Lejos de quedarse ahí, lanzó una crítica a quienes tienen "problemas con escuchar un himno cantado con letra de una artista". "Tienen que hacérselo ver", dejó caer la cantante antes de añadir: "Es la canción que nos representa a España y es apolítico. Asociarlo a la derecha es una paletada de hace décadas y décadas".

Más allá de este componente ideológico, admitió que le gustaría que el himno de España tuviera letra: "El 'lalala' es un poco justo". "Yo no estoy imponiendo mi himno", quiso aclarar justo después.

"Lo he hecho como una carta de amor a mi país", aseguró la madrileña, que recordó cómo surgió la idea. "Limpiando el jardín en Miami y echando de menos España se me ocurrió una cosa: '¿Por qué no canto el himno?'. Entonces, le hice una letra", explicó Sánchez, que "jamás" pensó "que se iba a liar semejante lío".