¿Por qué Marta Riesco llama a Antonio David como 'El pájaro de mi ex'?

La joven periodista Marta Riesco no lo ha tenido fácil desde que 'Ni que fuéramos Shhh' emitiera la entrevista que ha concedido en exclusiva al formato de Canal Quickie, ahora también en emisión en la cadena Ten.

En el programa sigue contando con varios enemigos íntimos, siendo Belén Esteban la que peor lleva que la antigua reportera de 'El programa de Ana Rosa' ahora lo sea en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Esta semana, después de emitir al completo su entrevista de lunes a viernes, Marta Riesco se ha sentado en el plató de 'Ni que fuéramos Shhh' y se ha enfrentado a preguntas de lo más incómodas por parte de sus compañeros de mesa. Y uno de los asuntos que por fin ha aclarado es el motivo por el que llama a Antonio David Flores como 'El pájaro de mi Ex'.

La invitada aseguró que este mote comenzó por culpa de las decepciones y mentiras que ha ido pillando a Antonio David Flores a lo largo de toda su relación: "le llamé 'El pájaro' por haber descubierto todo lo que finalmente he descubierto", reveló Marta Riesco a María Patiño.

Una de estas anécdotas se produjo cuando fue despedida de 'El programa de Ana Rosa'. En ese momento, le pidió a Antonio David que viajara de Málaga a Madrid para estar con ella, pero él se negó y Marta apostó por visitarle: "en Málaga la situación era insostenible entre los dos y tengo una discusión con él enorme. Yo estaba muy mal, había perdido muchas cosas por él y me echa de mi casa pasada la medianoche. Yo no me voy y el que se va es él, pero me deja el perro". Llegó a quedarse incluso en la calle en mitad de una tormenta mientras Antonio David optó por no cogerle el teléfono.