Marta revela su técnica para ganar el rosco en Pasapalabra

La concursante ha revelado su curiosa forma de prepararse para El Rosco en Pasapalabra La nueva pareja veterana del concurso, formada por Marta y Encarni, destaca su compañerismo y amistad

Marta, la concursante más longeva en Pasapalabra, ha logrado completar 25 programas ininterrumpidos en el popular formato de Antena 3. En una entrevista con la web del canal, Marta comparte cómo ha logrado prepararse para El rosco, la prueba final del programa, a pesar de ser madre trabajadora.

"Estoy supercontenta. Por mucho que te prepares, siempre parece que llegar a 25 programas es imposible. Estoy muy orgullosa de mí misma, porque no me valoro, siempre pienso que el resto son mejores en todo, pero ahora veo que quizá yo también puedo", comenzaba afirmando la concursante.

Además, también ha revelado la manera de prepararse para El Rosco en Pasapalabra, sin utilizar aplicaciones de palabras como otros participantes: "Cuando tengo insomnio o voy de viaje, en lugar de leer libros, me pongo a estudiar los cuadernos. Cuando voy a hacer senderismo, cocinando, cojo la bicicleta o salgo a pasear, me pongo los roscos para ir escuchando, para adecuarme a las preguntas y a la rapidez".

Cuando le preguntaron acerca de su relación con Encarni, solo tuvo buenas palabras para su compañera de programas. "Me siento muy a gusto con ella. Las dos lo vivimos con el mismo nerviosismo, con las mismas ganas, la misma ilusión. Las dos tenemos una forma de estudiar muy parecida, con nuestros cuadernos,... tenemos muchas cosas en común". Además, ha hablado sobre la evolución de su amistad: "Poco a poco vamos afianzando nuestra amistad, ya que Encarni al principio casi no me hablaba. Ella interioriza sus nervios de otra manera, pero ahora poco a poco nos vamos amoldando la una a la otra".