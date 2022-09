Marisol lo deja claro en First Dates: “Me gustan más machos”

Marisol ha ido a First Dates buscando a alguien con quien poder abrir su relación Ella ha declarado que está felizmente casada con su marido, algo que ha sido raro

La cita entre Marisol y Javier ha sido cuanto menos extraña. Cuando ella ha llegado al restaurante Carlos Sobera le ha preguntado cuando llevaba sola. Ella ha contestado que no estaba sola, que llevaba 24 años felizmente casada con su marido. Ante la sorpresa del presentador esta ha comentado que ambos han decidido probar cosas nuevas y abrir un poco la relación.

Cuando Javi ha llegado y han empezado a hablar ambos se han sacado gustos y cosas en común. No obstante, Javier estaba extrañado, igual que Sobera, sobre la situación sentimental de su pareja. En realidad Marisol no sabía lo que quería para ella, ya que estaba en un proceso de asimilación de que ahora tienen una relación no tradicional.

Al final en la decisión que han tomado tras acabar la cena ella ha sido clara, le gustaban “más duros, más Santiago Abascal”. Él ha dicho que no tenía que justificarse porque a él también le gustaban así. Ninguno de los dos ha estado de acuerdo en querer una segunda cita. Marisol se encuentra experimentando y él buscaba otra cosa totalmente distinta.