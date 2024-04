Mariló Montero y Gonzalo Miró se enzarzan en una monumental bronca

Gonzalo Miró y Mariló Montero podrían considerarse enemigos íntimos en el plató de Espejo Público que comparten algunas mañanas. Y el viernes pasado volvieron a protagonizar una monumental bronca a raíz de la emisión de un reportaje acerca de un informe del Ministerio de Sanidad que cuestionaba la ineficacia de hasta 8 pseudociencias.

La postura de Gonzalo Miró era clara: valoraba de forma positiva la publicación de informes como este para evitar confundir a la ciudadanía. Sin embargo, Mariló Montero no estaba de acuerdo con su compañero; tampoco con el informe del Gobierno, al que incluso calificó de "pseudoinforme". Mariló aseguró en el prograba que "ya existen leyes que regulan estas cosas de la homeoptaía", dejando perplejo a un Gonzalo Miró que no dudó en saltar: "no estás siendo clara en si te parece bien el informe".

Desde casa, los espectadores comprobamos que la sintonía entre Gonzalo Miró y Mariló Montero no era especialmente buena, sobre todo cuando ella descubrió a su compañero como un "enfermo de Pedro Sánchez (...). A ti lo que no te gusta es que yo critique cualquier cosa del Gobierno (...). ¡Estamos preocupados por ti, la sociedad entera está preocupada por ti!".

Pese a esta bronca, la colaboradora intentó recuperar el sendero con humor, preguntándole a Gonzalo Miró: "¿en qué momento te desviaste del camino? Vuelve a nosotros, vuelve al sentido común".