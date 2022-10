Mariajo, la soltera de First Dates que tuvo un rollo con Pipi Estrada

Mariajo ha dado mucho de qué hablar en First Dates por todos sus rolletes La misma ha confesado que ha estado con Pipi Estrada y con otros famosos españoles

Mariajo se ha calificado como médium y además ha comentado que hablando sobre su vida sexual podría ganar mucho dinero. ¿Por qué? La soltera ha ido a First Dates y ha confesado que a lo largo de su vida ha estado con distintos hombres que ahora mismo son personajes famosos. Ella ha reconocido que Pipi Estrada, Manolo Rollo y otros políticos que tienen silla en el Senado han estado con ella.

Con esta lista de rollos y pretendientes cuando Juanjo ha aparecido por allí le ha parecido poca cosa. “Me veo mucha mujer para él” ha comentado sin cortarse. Según comentaba la soltera, ella no quería hablar de sus vivencias sexuales con políticos españoles, pero que si lo hiciera estaría en otros programas ganando mucho dinero.

Mientras se han ido conociendo, Mariajo ha quedado cada vez más desencantada con Juanjo. Al final en la decisión sobre si tener una segunda cita ella ha sido clara: no. No solo eso, sino que con él no iría ni a tomar una cerveza al bar de al lado. Con tales calabazas cada uno se ha ido por donde ha venido.