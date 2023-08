María se reencuentra en 'First Dates' con un soltero que la dejó "tirada como una colilla"

El programa ha juntado a Marcos y María El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa ha juntado a Marcos (35 años) y María (28). Al conocerse no podían creer lo que estaban viendo: "¿Esto es verdad o es una cámara?", ha preguntado el comensal. Los solteros han confesado que tuvieron "una noche loca" hace seis años, algo que ella nunca olvidaría: "Un dominicano es un dominicano, el meneo de cintura no es la misma que la de los españoles".

Marcos ha asegurado que es una chica que le encantó cuando le conoció, y aunque pasaron una buena noche, ella le guarda cierto rencor: "A la mañana siguiente cuando me levanté, cogió y me dejó en mi casa y me dijo 'después te llamo', y no volví a recibir una llamada de él, me dejó tirada perdida (...) Era muy golfo".

María ha explicado que cuando le conoció "era un fiestero, un mujeriego, nada más le interesaba el gimnasio, las tías operadas y el móvil no paraba de sonarle". La soltera no ha dudado en reprocharle que le hizo daño con su actitud: "Me rompiste el corazón en su día. Me dejaste tirada como una colilla".

Marcos ha comentado que antes era un crío y un chulo que se comía el mundo y al final "el mundo me acabó comiendo a mí". Ha confesado que tuvo una infancia complicada que se metían con su aspecto físico y que al verse crecer tan bien se le subió la autoestima. Además, el comensal ha explicado que su padre falleció hace poco, que a causa de eso pasó por una depresión y que "fue una bajada a mis infiernos" que le obligó a cambiar.

La soltera ha declarado que le quedan dudas de que el comensal haya cambiado "porque la prepotencia siempre va a estar", pero aun así ha asegurado que cree en el destino y quiere tener una segunda cita con él. Marcos también ha comentado que quiere un segundo encuentro, y que pueden pasar dos cosas: "O acabamos como el rosario de la Aurora o nos casamos".