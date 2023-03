María Patiño sorprende contando la "mayor humillación de su vida"

Ha sido a raíz de la agresión de Jacobo Ostos "Nadie dio la cara por mi" decía la presentadora

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

Jorge Javier Vázquez lo dirige junto a Nuria Marín, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Rosa Villacastín, Kiko Hernández, Omar Suárez… Un elenco que ‘se cuela’ en nuestros salones cada día para explicar la actualidad.

Lo que ha pasado durante el programa de hoy, sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños. Es normal que con tanta popularidad cada detalle sea ampliamente comentado, sobre todo en redes, por lo que no es de extrañar que también se haga viral.

Miguel Frigenti afirma que sufrió una agresión por parte de Jacobo Ostos en una discoteca. Ha sido el tema de la semana y, con toda la polémica, María Patiño ha sorprendido reconociendo que sufrió algo similar en el pasado.

"Viví una humillación donde nadie, a excepción de un compañero, dio la cara por mí" contaba Patiño. “Si algún día meto la pata, que la gente que me quiere no me aplauda, que me riña”, pedía la presentadora.

"El día 8 de enero fallece mi padre, pocas horas después tengo que soportar que esta persona hable pestes de mi padre recién fallecido, sin mostrar respeto ninguno Ayer, esta persona tuvo la suerte de estar cerca de donde estaba yo. Le di una bofetada correctora” se ha defendido Ostos.