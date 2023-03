La confesión de María a David que pone patas arriba 'La Isla de las tentaciones'

María reconoció sus sentimientos mientras se besaban acostados en la cama La tentadora le dijo a David que ya no se trata solo de atracción

La sexta edición de "La isla de las Tentaciones" se ha convertido en la más fuerte e infiel de todas las temporadas del reality de Telecinco.

Varias de las parejas de la isla ya han roto las reglas establecidas en la aventura dominicana. Una de las traiciones más destacadas ha sido la de David, quién no tardó demasiado en caer en los brazos de su tentadora preferida, María.

Ambos fueron los primeros en romper la barrera de la fidelidad y tener relaciones sexuales, dejando a Elena, la pareja de David, muy afectada tras las duras imágenes. Hasta el punto que tras la infidelidad, Elena ha asegurado en Villa Playa que ya no tiene pareja y que su relación con David se ha terminado.

Por otro lado, David todavía no sabe hacia dónde va su aventura con María, solo sabe que le gusta y que "hacía mucho tiempo que no se sentía así con una chica". Aunque para María parece no ser suficiente y afirma estar desarrollando sentimientos por el participante.

María, a David: "Tú no me gustas, me estoy pillando por ti"

Así se lo confesó la malagueña a David, mientras se besaban acostados en la cama: "Me estoy empezando a pillar por ti un poco...", decía María, sin una respuesta clara por parte de David.

Aunque momentos antes, David se había desahogado diciendo qué realmente no sabía si quería estar con su pareja actual Elena, toda la vida.