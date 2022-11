Marcos y Valeria se enamoran en First Dates porque ambos están "mal de la cabeza"

Marcos y Valeria son dos jóvenes solteros que han tenido una cita muy especial en First Dates Los dos se han gustado y han querido repetir después del reservado

A First Dates va gente de todo lugar y condición, y también de todas las edades. Marcos y Valeria tienen solo 19 años, pero han ido al restaurante más famoso de televisión ha encontrar el amor. Allí los dos han tenido momentos que han hecho de la cita una bonita velada que ha acabado con una promesa de una segunda cita fuera del programa. Marcos se ha definido como un chico “activo y divertido que no puede estarse quieto”. A sus 19 años no ha tenido todavía una relación seria, tiene la sensación de que las chicas de su edad no tienen todavía las cosas clara.

Parece que Valeria, de su misma edad, no era esas chicas, porque ella si tenía las cosas muy claras. Esta joven está interesada por el mundo de la robótica desde bien pequeña, cuando hacía robots en miniatura. Al ver a Marcos ha tenido muy buenas impresiones comentando que parecía un soltero “higiénico” por saber como venía vestido: como un pincel. Los dos han aceptado sentarse a cenar juntos, y vaya, el amor ha surgido muy pronto entre los dos.

Él decía que estaba interesado por el airsoft y ella por cantar. En la decisión final los dos jóvenes solteros se habían conocido lo suficiente para querer una segunda cita: “Los dos estamos mal de la cabeza” ha resumido ella la cita. Así que con tal promesa les deseamos mucha suerte en las citas venideras.