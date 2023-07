Marcos se sincera en 'First Dates': "He sido tan golfo que..."

El formato ha juntado a Leticia y Marcos El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en Cuatro

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Leticia (32 años) y Marcos (41 años). Ambos viven en Ibiza desde hace varios años. El soltero ha explicado que vivir en la isla "mola" por las buenas playas, por las chicas guapas, y por la fiesta. El gallego ha confesado que ha estado con muchas chicas pero que no ha encontrado a la adecuada: "He sido tan golfo que he estado con muchas y ha llegado un punto que necesito una estabilidad".

La primera impresión de Leticia ha sido muy buena: "Tiene unos ojos muy bonitos, tiene tatuajes como me molan a mí y me gusta el chico". Al verle, le ha comentado que le suena su cara de verlo por Ibiza. "Me suena su cara, la he visto por Ibiza alguna vez", ha asegurado también el comensal.

En un momento de la cita han hablado sobre las relaciones sexuales y ambos han asegurado que son activos. "A Leti en el sexo la veo fogosa, ardiente, caliente, atrevida, la veo muy bien la verdad". Marcos le ha preguntado qué cuál es su postura favorita, y la soltera le ha cortado: "Que se nos va de las manos".

El soltero ha confesado que no le acaba de convencer el físico de su cita: "No la veo mal pero no es mi estilo de mujer de cuerpo. Me gustan con mas pecho, más culo y más finura en el cuerpo".

Marcos y Leticia en First Dates | Mediaset

En la decisión final, Leticia ha comentado que tendría una segunda cita con Marcos, ya que quiere seguir conociéndolo. En cambio, el comensal ha declarado que no quiere un segundo encuentro con ella porque no la ve como su pareja.