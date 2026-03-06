Marc Giró lanza una indirecta a Pablo Motos, sobre las diferencias ideológicas en el Hormiguero: "Dejad a Pedro Sánchez en paz"

La visita de Marc Giró a El Hormiguero dejó una de las conversaciones más entretenidas y graciosas de las últimas semanas en televisión. El comunicador compartió anécdotas, reflexiones y momentos de humor junto al presentador Pablo Motos, mostrando el estilo irónico y sofisticado que lo caracteriza.

Nada más comenzar la entrevista, uno de los primeros temas fue su interés por vestir bien. "Tengo la preocupación de morir bien”, decía. El periodista quiso transmitir que siempre intenta cuidar su imagen y presentarse de forma elegante en cualquier situación. Durante la charla también recordó cómo fue su primer encuentro con Tamara Falcó. Según explicó, la primera entrevista que le hizo fue una experiencia totalmente inesperada. “Es de las cosas más marcianas que me han pasado nunca”, afirmó entre risas, recordando lo peculiar que fue aquella conversación inicial con la marquesa.

El presentador del programa también se interesó por una de las teorías más curiosas de Giró: la importancia de “tener un personaje”. El periodista defendió que, en su opinión, la autenticidad absoluta puede resultar peligrosa en la vida social y mediática. Por ello, considera que desarrollar una personalidad fuerte o una especie de personaje ayuda a relacionarse mejor con los demás.

Giró defiende a Pedro Sánchez

En un momento distendido de la entrevista también surgió el nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “¿Cuándo me vas a preguntar por Pedro Sánchez? ¡Yo he venido a defender a Pedro Sánchez!”, comentó antes de que la conversación continuara tras la pausa publicitaria. Ya de vuelta, insistió en su punto de vista: “A veces hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha. Basta ya con Pedro, me parece un gran político, creo que lo está haciendo bien”, comentaba,

Entre bromas, Giró comentó: “Dejadlo en paz, vosotros lo atizáis y luego lo alabáis los de ultraderecha”, provocando risas en el plató. “Están aquí las dos Españas juntas, lo que no ha conseguido Reverte con Uclés lo has conseguido tú”, decía.

“La ultraderecha y el fascismo no tienen nada de bueno y lo van a comprobar si les votan”, dice. Además, añadió que existen informes que analizan las consecuencias de la dictadura en España y que concluyen que el país sufrió un fuerte deterioro durante aquellos años.

Antes de despedirse, el invitado pidió en tono distendido quedarse para participar en la tertulia política del programa, algo que Pablo Motos rechazó entre bromas. Giró aceptó la situación con humor y se marchó cerrando su intervención con una última frase que provocó reacciones en el plató: “¡Viva Pedro Sánchez!”.

La conversación también dejó espacio para un momento de denuncia por parte de Pablo Motos. El presentador alertó sobre las suplantaciones de identidad que utilizan su imagen para promover inversiones falsas en redes sociales como Instagram o Facebook. “Si me veis recomendando invertir, no lo hagáis”, advirtió, denunciando que muchas personas en España han perdido grandes cantidades de dinero debido a estas estafas digitales.