La maravillosa cita de Blanca y Jesús en First Dates: “se viene a vivir conmigo”

Blanca y Jesús han disfrutado de una maravillosa velada dentro de First Dates El amor se ha respirado en el ambiente y los dos han querido seguir conociéndose

Blanca es veterana de First Dates. En su primera experiencia no logró ni llegar a la mesa con su cita, ya que este decidió que no era su tipo y no quiso cenar con ella. No obstante, ahora ha vuelto y con Jesús las cosas han ido muy distintas. La verdad es que ambos solteros han sentido un verdadero flechazo nada más verse. A partir del cruce de palabras en la barra del restaurante con Matías y Carlos Sobera, los dos se han sentado a disfrutar de una tranquila y amorosa velada.

Tanto él como ella se han gustado y poco a poco se han ido conociendo mejor. Nada más ver a Blanca Jesús ha comentado “Me espera un buen día”. En cuanto a aspectos de su vida, Blanca ha confesado que llevaba 29 años viuda y que después estuvo con otro señor “le conocí en el Palace, nos fuimos a vivir al mes y me puso la casa a mi nombre”. Incluso han hablado de sexo donde ella ha llevado la delantera diciendo que “a nadie le amarga un dulce”

Al final, después del reservado donde no han faltado los besos, los dos han querido repetir cita y volver a verse. Blanca tenía claro que Jesús se iba a ir a vivir con ella, ya que él pagaba alquiler y era la mejor opción. Que viva el amor a la edad que sea.