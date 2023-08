Mar Regueras carga contra el 'Grand Prix'

El programa ha vuelto después de 18 años La que fue presentadora, ha estallado contra la nueva versión

'El Grand Prix' es uno de los programas más icónicos de la historia de la televisión española. El formato estuvo en antena durante 11 temporadas: se estrenó en La 1 en 1995 y se emitieron programas hasta 2005.

18 años después, el concurso ha vuelto de la mano de Ramón García, el antiguo presentador, pero sin Mar Regueras, una de las presentadoras más reconocidas del programa. En la nueva versión cuenta con dos copresentadoras: la actriz Michelle Calvó y la streamer Cristinini.

Ahora, la barcelonesa ha concedido una entrevista a 'Espejo Público' en la que ha explicado que su situación profesional es muy compleja: "No puedo haber hecho nada tan grave para merecer un castigo o una cárcel de 11 años. Ha sido durísimo".

En 1996, Reguera llegó a ser una de las presentadoras más reconocidas por conducir junto a Ramón García, el 'Grand Prix', y ha querido denunciar la diferencia de edad entre mujeres y hombres en el mundo audiovisual, concretamente, poniendo el ejemplo del programa.

"Hay programas que se acaban de estrenar hace muy poquito, después de 10 o 15 años sin estar en antena y sigue siendo el mismo presentador. Maravilloso, por supuesto, un gran profesional. Y, sin embargo, las chicas que tiene a su lado son jovencitas que tienen la edad que yo tenía".

La actriz ha asegurado que hay demasiada diferencia y que no debería de ser así: "A mí me ha ocurrido estar en una película con compañeros de mi misma edad –yo debía tener 35 años- y coincidir diez años después en proyectos con algún compañero y decirme que no es posible porque le ponen partners más jóvenes. Esos compañeros tienen ahora 50 o 55 años y sus partners son mujeres de 35".