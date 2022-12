Mar le dice que sí a su soltero de First Dates a pesar de no sentir un flechazo por él

Mar no tenía muy claro si el hombre que tenía delante era su tipo, pero al final sí Los dos solteros se han ido juntos después de ver la química que había entre ellos

Mauro y Mar han tenido una cita en First Dates que ha tenido un bonito final para ambos. La verdad es que cuando la soltera ha visto a su cita el entusiasmo no es que le haya invadido. Al contrario, no ha sentido ningún tipo de flechazo por Mauro. El soltero era un hombre interesado en todas las formas del arte. Le gustaba pintar, esculpir y para mostrar lo que sabía hacer le ha llevado un detalle a su cita: un collar hecho por él mismo.

La verdad es que Mar, como decíamos, no ha sentido nada especial con él nada más verle. Según se ha ido alargando la cena entre risas y confesiones, la soltera ha confesado que “si le hubiera descartado a primera vista, me hubiera equivocado”. Con esto asegurado la verdad es que luego la velada ha ido viento en popa, ya que han visto que compartían muchas cosas y que había química entre ambos.

Al final, después del reservado, ambos tenían muy claro que querían marcharse juntos para ver que surge.