Manuel se queda anonadado después de la entrada estelar de su cita en First Dates

Fran ha entrado en el restaurante por todo lo alto con una actuación de su grupo musical Manuel se ha quedado impresionado y no ha dudado en decir "Ha sido brutal"

Fran ha ido a First Dates a buscar a un chico que tuviera la misma energía que él. Allí se ha encontrado con Manuel, chico al que ha sorprendido de manera increíble con un actuación musical. Y es que Fran ha llevado al programa a toda su banda, los Atomic Lemons, para que dieran un buen espectáculo antes de comenzar la cena y cita con su soltero. Después de la actuación, que “ha sido brutal” en palabras de Manuel los dos han empezado a conocerse.

A pesar de las buenas vibraciones entre los dos, Manuel prefería a un chico cani antes que a “un cayetanito, gente recién salida de la Feria de Abril, lo siento, pero no”. Los dos se han sentado en la mesa y poco a poco han empezado a abrirse conociendo cada vez más detalles el uno del otro. Fran estaba muy feliz tras su actuación, tanto que ha dicho “Yo ya me siento estrella de rock, no aspiro a ser vecino de Alejandro Sanz en Miami, pero o me lo creo”.

Al final de la cita, ya en el reservado, Manuel ha querido tener una segunda cita con Fran. Sin embargo, Fran no ha sentido lo que esperaba de la misma y le ha tenido que decir que no. No obstante, ambos estaban de acuerdo en tener una bonita amistad.