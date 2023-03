Manuel Cortés desatado en Supervivientes: flirtea con Katerina y le roba un beso a Adara Molinero

El joven concursante entró al programa estando soltero pero parece que busca el amor En las primeras semanas ya ha tonteado con varias de las concursantes

No es algo extraordinario que los concursantes que van al programa Supervivientes terminen sintiendo cero interés amoroso, ya que las condiciones en las que viven no lo fomentan. Es por eso por lo que la actitud de Manuel Cortés ha sorprendido a muchos espectadores, puesto que está desatado.

El joven de 28 años ha pasado gran parte de su tiempo desde que llegó a Honduras con dos de sus compañeras: Adara Molinero y Katerina Safarova. Parece sentir predilección por ambas y ya se les ha acercado en varias ocasiones. Cortés tiene esperanzas de poder rehacer su vida amorosa tras el fracaso de su relación con su anterior pareja, con quien tuvo una hija.

En primer lugar, Manuel Cortés le robó un beso un tanto polémico a Adara Molinero, quien no estuvo de acuerdo con el gesto y se lo echó en cara. "¡Eh, tú! ¿Pero de qué vas?” le espetó, mientras él se excusaba diciendo que no le había "hecho nada" y que era "de cachondeo". A pesar de que todos le han dicho que el comportamiento no es correcto, aún no ha reconocido su error.

Por otro lado, a diferencia de Molinero, parece que Katerina sí que ha entrado al trapo de Cortés, con quien ha flirteado en varias ocasiones. En el plató también se veía mucha química entre los dos, pero aún no se ha confirmado una relación y en Supervivientes nada es definitivo.