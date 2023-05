Manel Fuentes explica el mayor secreto que esconde 'Tu cara me suena'

Manel Fuentes revela el secreto mejor guardado del concurso El programa de Gestmusic usa un método sencillo para evitar errores

Tu cara me suena 10 es el programa líder de la televisión los viernes por la noche. Un formato muy querido por la audiencia y bien valorado por los críticos, creando consenso en el complicado mundo de la industria del entretenimiento.

La fórmula gusta mucho a jóvenes y mayores, y el objetivo no deja de ser competir para donar el premio a entidades benéficas.

¿Cuál es el secreto de Tu cara me suena que ha revelado Manel Fuentes?

Aunque tras diez temporadas creemos conocerlo todo acerca de Tu cara me suena, lo cierto es que hay un secreto muy buen guardado: el programa ayuda a los concursantes, que en muchos casos no son cantantes profesionales, a que no se les olvide la letra de la canción que interpretan.

Por ejemplo, Josie sorprendió la semana pasada recitando todas las frases de la canción de Villano Antillano y Bizarrap, una especie de trabalenguas moderno que parece prácticamente imposible. Él la cantó de memoria, todo hay que decirlo, pero Manel Fuentes, presentador de Tu cara me suena, dejó claro que no siempre es así:

"Voy a contar un secreto de la historia de Tu cara me suena (...). Los concursantes siempre tienen una pantalla de referencia con la letra de la canción". Aunque todos lo imaginábamos y a veces incluso se veía en la realización, no ha sido hasta la fecha que una fuente oficial del programa lo ha revelado.