Una madrileña reprocha un comentario a su cita en First Dates: "Te has pasado"

Este jueves han tenido una cita Elena y Cristopher El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este jueves el programa ha juntado a Elena (25 años) y Cristopher (28). La soltera cree que el amor de antes ya no existe y que "ya no hay hombres detallistas". Además ha añadido que busca un chico sensible, cariñoso, detallista, pero con "ese punto de malote". El madrileño ha comentado que su objetivo en la vida es formar una familia.

Las primeras impresiones han sido opuestas. Por un lado, Elena ha comentado que se ha quedado "impactada" porque no era lo que se esperaba: "Me esperaba un chico más alto que yo... menos mal que no me he puesto tacones". En cambio, Cristopher ha relatado que es su prototipo de chica.

Durante la cita, el soltero ha dejado muy claro que su objetivo en la vida es ser padre, y que si una chica a la que está conociendo dice que no quiere tener hijos, se queda en una amistad. Cuando le ha preguntado a la joven, ella le ha comentado que sí que quiere, algo que le ha gustado: "Eso es suficiente. Para mí el éxito no es tener dinero, es formar una familia".

Cuando él le ha preguntado que edad tiene, ella le ha puesto a prueba preguntándole cuántos aparenta: "No los aparento, no te pases". Cristopher ha comentado que iba a tirar a la baja, y ha dicho 26 años. "Te has pasado. Voy a hacerlos ahora", le ha recriminado la soltera.

A lo largo de la cita, él se ha dado cuenta de que tienen muchas cosas en común y quiere una segunda cita, pero ella ha comentado que no quiere tener otra, porque no le ha entrado por los ojos y que cree que le ha regalado los oídos: "Es el típico pagafantas que te regala los oídos (…) Creo que me está vendiendo la moto".