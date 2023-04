La madre de Yaiza Martín hace unas duras declaraciones sobre su hija en 'Sálvame': "Yo no la cuento como hija"

Benigna ha confesado que no sabe nada de su hija desde hace años Yaiza Martín es la concursante de 'Supervivientes' que ha generado polémica por su relación con Ginés

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

Jorge Javier Vázquez lo dirige junto a Nuria Marín, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Rosa Villacastín, Kiko Hernández, Omar Suárez… Un elenco que ‘se cuela’ en nuestros salones cada día para explicar la actualidad.Lo que ha pasado durante el programa de este viernes, sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños. Es normal que con tanta popularidad cada detalle sea ampliamente comentado, sobre todo en redes, por lo que no es de extrañar que también se haga viral.

Benigna, la madre de Yaiza Martín, ha desvelado en 'Sálvame', que no tiene relación con su hija desde hace varios años, y ha comentado que no quiere saber nada de ella: "A ella no la cuento como hija". No es solamente ella, sino, que la concursante de 'Supervivientes' "no tiene contacto con nadie de la familia".

Benigna ha explicado que no sabe ni dónde vive su hija, lo único que sabe es que estuvo "en el cuartel ocho años". Ha confesado que estaba harta de que Yaiza "me trajera a la puerta hoy uno y mañana otro". También ha comentado que la concursante del reality es una persona muy mentirosa, de la que no te puedes fiar: "Mentir miente por un tubo. Es mentirosa como ella sola".

Para finalizar, ha añadido que ya ha advertido al resto de sus hijos: "El día que me muera, si veis que echa una lágrima, por mí ponerle un puñado de tierra en la boca".