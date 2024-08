Una madre y su hijo se presentan a 'First Dates Hotel' y lo que ocurre es surrealista: "¡No toques tanto!"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates Hotel' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación en un lujoso restaurante de un hotel en el que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Ahora, Juani (57 años) y Fran (31), una madre y su hijo, han sorprendido a todos presentándose juntos para encontrar el amor: "Yo con mi hijo tengo muchísima confianza de hablar de sexo o decirle que he conocido a alguien. Él en cambio, se reserva un poco más".

Juan, un peluquero de 54 años ha sido la cita de la mujer, pero antes de ello ha conocido al chico y ha alucinado al pensar que era su cita: "Me he quedado cortado. He venido a por una princesa y me están presentando a un príncipe". Sin embargo, al saber que era su hijo, se ha relajado.

Esmeralda, una auxiliar de aviación privada de 31 años, ha sido la cita de Fran. Aunque físicamente se han llamado la atención, se han percatado de que tienen gustos diferentes. Durante la cita se han ido conociendo y en la decisión final, Fran ha declarado que tendría un segundo encuentro con Esmeralda, pero ella no piensa igual: "Hay puntos que no me cuadran como que no quieres ser padre o que a ti te guste mucho salir de fiesta".

En cambio, Juani y Juan han asegurado que quieren seguir conociéndose porque se han gustado y piensan que pueden tener un futuro juntos.

Fran les ha explicado que Esmeralda ha decidido no tener una segunda cita con él, algo que su madre no ha entendido: "No sabe lo que ha perdido. No sabe valorar a la persona que tiene enfrente". Tras esto, Juan le ha tocado la pierna a Juani y ha declarado que él sabe valorar, y su hijo enseguida, bromeando, ha soltado: "¡No toques tanto, eh!".