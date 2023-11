La madre biológica de Zeus Tous, en el punto de mira

Su supuesto padre y hermanos biológicos hablan con la revista Lecturas mientras Zeus participa en GH VIP 8

Poco días después de ser expulsado de GH VIP 8, el nombre de Zeus Tous vuelve a sonar fuerte. Ahora, por una entrevista que Andrés Franco, su presunto padre, y Óscar Franco, su supuesto hermano, han concedido a la revista Lecturas en exclusiva. Ambos han accedido a hablar con el periodista Omar Suárez, admitiendo que tienen muchas ganas de conocer al hijo de Sara Montiel.

Sin embargo, lo más sorprendente de esta charla es la mención a la supuesta madre biológica de Zeus, un tema de lo más polémico que ha protagonizado durante muchos años decenas de portadas en la prensa del corazón. Los supuestos padre y hermano biológicos de Zeus aseguran que su madre fue una mujer que "prefirió antes que dármelo a mí, darle a Zeus a una señora que venía niños. Alguien de parte de Sara se llevó al bebé por 700.000 pesetas".

Andrés Franco se ha referido a un episodio que ocurrió años atrás de lo más desagradable para él: "yo no llegué a poner denuncia, pero la policía la detuvo por homicidio cuando me clavó la navaja y la metieron en la cárcel". Este habría sido el conflicto que acabó con la presunta madre de Zeus en prisión.

El padre del ex concursante de GH VIP 8 admite que le obligaron "a llegar a Óscar a visitar a su madre, pero no me gustó lo que vi allí y ya no quise que mi hijo volviera". Además, perdonó a la mujer porque "me dijeron que la única forma para que saliera de la cárcel". Eso sí, tras salir de prisión, nunca más la volvió a ver.