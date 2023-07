Lydia Bosch arremete contra Telecinco tras su fracaso profesional

La actriz es protagonista de 'Mía es la venganza' Mediaset está haciendo muchos cambios

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha hecho varios cambios: ha cancelado 'Sálvame', ha apostado por una serie por las tardes y la nueva emisión de 'Vaya vacaciones', entre otros muchos.

'Mía es la venganza' se estrenó el pasado lunes 12 de junio para cubrir la franja horaria de 'Sálvame Limón'. La ficción ha caído por debajo del 7% de share y la cadena ha paralizado sus grabaciones tras 25 capítulos emitidos. No solamente eso, y es que Telecinco ha decidido pasar la serie a Divinity.

Lydia Bosch, protagonista de 'Mía es la venganza' ha querido dar su opinión en las redes sociales y ha dejado ver su enfado con la cadena: "Os merecéis una explicación, quizás no todas las que me gustaría daros porque hay cosas que no podemos llegar a entender (...) Ha pasado y lo que ha pasado es eso: hemos parado la grabación en el capítulo 110".

La actriz ha asegurado que era una serie "buenísima" a la que se le tenía que dar tiempo: "Era un niño que necesitaba crecer y que con tiempo sería una serie que gustaría a todos los telespectadores. El tiempo no lo hemos tenido".

Aun así, Lydia Bosch ha querido ser un poco optimista: "No sabemos qué va a suceder. De aquí a octubre pueden pasar muchas cosas. A lo mejor no se emite ese final y continúa la serie. Y si no tiene que ser así, pues se terminará en ese capítulo".