Luis, el soltero de First Dates que confiesa con felicidad que “Mi sueño se cumplió”

Luis y Dulce han compartido una bonita velada dentro de First Dates Él no ha dudado en contar que hizo realidad su sueño de ser maestro de karate

Luis ha ido a First Dates con toda la felicidad del mundo presentándose como un hombre que consigue todo lo que se propone. Aunque no sabe dónde está el amor de su vida, tenía claro que quiere a su lado a una mujer buena y que le diera mucho amor. Allí se ha encontrado con Dulce, no podía haber sido mejor nombre para él. Los dos solteros han tenido sentimientos encontrados. Así que han decidido sentarse a disfrutar de una velada.

Dulce y Luis se han abierto y se han contado todos los pormenores de sus vidas. Allí Luis ha destacado ya que ha contado que le encantaba viajar. Según ha confesado, una vez soñó que encontraba a un maestro y se convertía en campeón del mundo de karate, un sueño que con 25 quiso que se hiciera realidad. “Me fui a Japón con una mano delante y otra detrás, y el sueño se cumplió”. Ha contado además que ha recorrido 50 países.

Al final, en la decisión, Luis ha dado calabazas a Dulce porque no había conectado con ella a nivel físico.