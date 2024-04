Lorena Castell desvela en 'El Hormiguero' cómo se comunica con su abuela fallecida

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

El martes acudió al plató del formato Lorena Castell. La colaboradora televisiva presentó su espectáculo 'Bingo para señoras', que se estrenará el próximo 14 de junio en el Palacio de Vistalegre (Madrid).

En un momento dado de la entrevista, la presentadora explicó que habla con su abuela fallecida a través de las luces de su casa: "A veces se comunica (...) Hace poco me hice unos registros akáshicos, que es como conectar con tus maestros, con los que están cuidando de ti y dándote consejos".

Castell declaró que realizó esos registros y que no ves a las personas, pero te dicen quién es: "Me dijeron que se estaba comunicado una persona de mi familia materna que yo pregunté si era mi abuela y me dijeron que era la madre de mi abuela. Fui a casa de mi hermano, que se quedó mi piso y todos mis cuadros. Y no sé por qué cogí algunos. Mi madre me comentó que ese cuadro era de mi bisabuela, con la que estaba hablando en los registros akáshicos. Yo no la conocía".

Pablo Motos le ha preguntado si estos registros le ha acertado algo concreto, algo que ella ha afirmado: "Sí, un embarazo. Lo he intentado muchas veces, incluso in vitro y no me quedé y al final me quedé de manera natural. He pasado por muchos procesos y me dijo exactamente el mes. También he pasado por muchas cosas de trabajo y viajes importantes que ha coincidido con los de Miami y con ingresos de dinero".