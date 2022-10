Liverpool será la sede de Eurovisión 2023 en Reino Unido

La ciudad natal de los Beatles albergará la 67ª edición del certamen musical de la UER el próximo mes de mayo

La próxima edición del Festival de Eurovisión en Reino Unido ya tiene sede y fechas confirmadas. Finalmente, después de semanas de espera, la BBC británica y la Unión Europea de Radiodifusión han elegido a Liverpool como ciudad anfitriona del certamen musical, que se celebrará los próximos días 9, 11 y 13 de mayo del año 2023, descartando a Glasgow, la gran favorita durante todo el proceso de elección.

El Liverpool Arena, con un aforo cercano a las 11.000 personas, será el recinto en el que que la localidad natal de The Beatles y hermanada con Odesa (Ucrania) acogerá el festival europeo, que contará con la bandera ucraniana en el corazón de su logotipo principal.

📢 It’s OFFICIAL! Liverpool is the Host City of the Eurovision Song Contest 2023 and will host #Eurovision on behalf of 2022 winners Ukraine

