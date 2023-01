Esta es la letra y el significado de "Tuki" de Sofía Martín para el Benidorm Fest 2023

Este es el mensaje oculto detrás de "Tuki", la canción de Sofía Martín La hispanoalemana buscará hacerse un hueco en el "Festival de la Canción Europea"

En este Benidorm Fest 2023 uno de los nombres que suenan con fuerza es Sofía Martín con "Tuki", un tema muy original que buscará representarnos en Eurovision 2023.

Sofía Martín es una cantante hispano-alemana especializada en la mezcla de ritmos españoles y latinos para lograr así un sonido muy propio.

El mensaje central de la canción es que es posible lograr tus sueños, sin importar dónde, cuándo o con quién. De esta manera, Sofía Martín continúa lanzando estos importantes mensajes que lleva lanzando desde que comenzara su carrera en el mundo de la música. Además, supone una mezcla de sus raíces, con estilos españoles, latinos y un cargado componente europeo. Se trata de una canción muy eurovisiva que parece recoger el guante lanzado por Chanel el año anterior.

LETRA DE "TUKI" DE SOFÍA MARTÍN

Nunca hubo un plan b

taba’ el sueño de romper

de ir pa’ riba sin perder

una, na

nunca pudieron creer

ahora llaman pa’ saber

si lo vamos a prender

esta noche

todo lo hacemos al to’ nivel

pegamos como la miel

¿quién lo iba a saber?

ya, ey

que ahora nos ponen en replay

en to’ los laos’, suena bien

to’ controlao’, de 0 a 100

estamos bien

tamos tuki, tamos living

gafas gala, bolso está divino, na

tuki, bien cuqui

esta noche tamos bendecidos

tamos tuki, tamos living

pasarela para tu vecino, na

tranqui, ta’ moving

vamos subiendo

tamos tuki ey

míranos míranos míranos míranos

tamos tuki ey

pero no pero no pero no cambiamos

tamos tuki ey

míranos míranos míranos míranos míranos

tamos tuki ey ey tamos tuki

no fue fácil y sigo

hasta llegar a la cima

desde aquí me gusta la vista

voy directa pero sin prisa

quiero

pizza todos los días

casa pa' la familia

billetes color lila

y un Porsche

tuki tuki tuki

tuki tuki tuki tuki tuki

ta chuli ey ta chuli

sofía, sofía martín

ye ye ye ye

ey