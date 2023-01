Esta es la letra y el significado de la canción "Sayonara" de Twin Melody en el Benidorm Fest 2023

La inspiración oriental se hace notar Descubre el significado de la canción de las Twin Melody

No queda nada para el Benidorm Fest 2023, hoy se producirá la primera semifinal en la que 9 aspirantes lucharán por hacerse con un hueco en la final con el objetivo de representar a España en Eurovision.

Paula y Aitana Etxebarria son los nombres de las "Twin Melody" que con tan solo 23 años están causando un auténtico furor. De hecho, en TikTok cuentan con 17 millones de seguidores debido a lo entretenidos que son sus contenidos. Las dos hermanas estudian la carrera de Magisterio.

En su vídeo, de clara influencia oriental aparecen vestidas con unos monos muy parecidos a Uma Thurman en Kill Bill. Además, todo ocurre en un restaurante japonés y trata como no podía ser de otra manera, de amor.

Letra Sayonara de Twin Melody

Si no brillan mis ojos cuando miras,

Si estoy segura de todas las dudas,

Si es una pesadilla hecha a medida,

Pues yo soy todo menos suya

Oh oh oh

Shake it, Shake it, shake it, Shake it off

Oh oh oh

Bat, Bi, hiru, bat, Bi, hiru, lau

Hey! Hasta luego, Sayonara yo aquí no me quedo

Hey, hey, hey Hasta Luego, Au revoir porque ya no lo quiero

Un, dos, tres, yeah No sumas nada

Un, deux, trois, yeah Sayonara

Sí, ahora bailo yo sola solita, hasta la vista baby

I don’t want any bad vibes en mi vida y así es la vida

Esto es lo que hay, aunque a veces duela, ay, ay, ay

Date la vuelta, sube la mano, y a todo lo malo di bye, bye,bye

Hey! Hasta luego, Sayonara yo aquí no me quedo

Hey, hey, hey Hasta Luego, Au revoir porque ya no lo quiero

Un, dos, tres, yeah No sumas nada

Un, deux, trois, yeah Sayonara

Oh, oh, oh

Shake it, shake it, shake it, shake it off

Oh, oh, oh, ooooooohhhh

Hey! Hasta luego, Sayonara yo aquí no me quedo

Hey, hey, hey Hasta Luego, Au revoir porque ya no lo quiero

Un, dos, tres, yeah No sumas nada

Un, deux, trois, yeah Sayonara

Sayonara

Sayonara

Sayonara

Sayonara