Esta es la letra y el significado de la canción "Eaea" de Blanca Paloma en el Benidorm Fest 2023

La canción de Blanca Paloma tiene una fuerte base en la música tradicional de nuestro país La canción es una nana que habla sobre el amor

El Benidorm Fest 2023 está muy cerca de arrancar y entre los participantes está Blanca Paloma que con su "Eaea" nos trae una canción realmente bonita y con un sentimiento muy fuerte a la vez que bebe de la música tradicional española.

Blanca Paloma repite en el Benidorm Fest este año 2023 con el objetivo de conseguir el éxito que se le escapó en la edición anterior. De hecho, parte como una de las ocho favoritas.

La canción, inspirada en la música más folklórica de nuestro país es de amor y trata tiene unos ritmos que nos recuerdan claramente a una especie de nana, algo en lo que el "Eaea" que da nombre a la canción es fundamental.

LETRA "EAEA" DE BLANCA PALOMA

Ya, eaYa, ea(Ole)Ay, ven a mí, niño mío (ya)Ay, ven a mí, niño míoDuerme a mi veraQue en mi pecho hay abrigoAbriguito pa' tu penaYa, eaea, ya, eaeaYa, eaea, ya, eaeaYa, eaea, ya, eaeaLagrimitas del Nilo, noches en velaMi niño, cuando me mueraQue me entierren en la lunaY to'as las noches te veaY to'as las noches te veaY to'as las noches te veaTo'as las noches menos una(Ole)Ay, ven a mí, niño mío (ay, niño mío, chiquito mío)Chiquito de mis amoresQue en la noche me iluminanTus ojos solesYa, eaea, ya, eaeaYa, eaea, ya, eaeaYa, eaea, ya, eaeaLagrimitas del Nilo, noches en velaMi niño, cuando me mueraQue me entierren en la lunaY to'as las noches te veaY to'as las noches te veaY to'as las noches te veaMi niño, cuando me mueraQue me entierren en la lunaY to'as las noches te veaTo'as las noches menos unaYa, eaea, ya, eaeaYa, eaea, ya, eaeaLagrimitas del Nilo, noches en velaYa, eaea, ya, eaeaYa, eaea, ya, eaeaYa, eaca, ya, eacaBlanca Paloma es una de las favoritas para clasificarse a la gran final del certámen.