Esta es la letra y el significado de "Aire" de Sharonne para el Benidorm Fest 2023

Este es el significado que podemos encontrar después de "Aire" el tema con el que Sharonne buscará ir a Eurovision La artista es famosa por haber ganado Drag Race España 2

Sharonne buscará representarnos en Eurovision 2023, por ello, se ha lanzado con su tema "Aire" a la piscina mediática que supone el Benidorm Fest 2023.

La ganadora de Drag Race España 2 no es la favorita para hacerse con el triunfo, pero esta Drag Queen confía en que su puesta en escena será capaz de ponerla en el centro de todas las miradas. Para esta canción se basó en el apoyo que recibió de sus fanáticos con los mensajes de apoyo que le enviaron donde le explicaban lo importante que había sido ella para liberarse de los estereotipos.

LETRA DE "AIRE" DE SHARONNE

Mírate:siempre con excusas, no lo quieres ver.Mírate:mira tu reflejo, a quién quieres ver.Nadie te parará,sólo deja que tu niño salga al exterior.Nadie te seguirá,sólo tú puedes correr como lo hice yo.Prepárate y coge másaire (¡oooh!).Coge másaire (¡oooh!).Coge másaire (¡oooh!).No lo puedes evitar,feel the air and feel the stars.Coge másaire (¡oooh!).Ábrete,no sirve de nada callar y ceder.Líbrate,mírate al espejo y di quién quieres ser.Nadie te parará,sólo deja que tu niño salga al exterior.Nadie te seguirá,sólo tú puedes correr como lo hice yo.Prepárate y coge másaire (¡oooh!).Coge másaire (¡oooh!).Coge másaire (¡oooh!).No lo puedes evitar,feel the air and feel the stars.Coge másaire (¡oooh!).aire (¡oooh!).Prepárate y coge másaire (¡oooh!).aire (¡oooh!).Coge másaire (¡oooh!).No lo puedes evitar,feel the air and feel the stars.Coge másaire (¡oooh!).