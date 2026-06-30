Messi se alía con Spider-Man y sorprende como figura central del nuevo tráiler de la película

La aparición de Leo Messi en el tráiler de Spider-Man: Brand New Day se ha convertido en el mayor golpe promocional de Sony Pictures antes del estreno español del 29 de julio.

En pleno Mundial 2026, con seis goles en tres partidos, el capitán argentino se cuela en el mundo de Marvel para buscar al superhéroe en una cafetería de Nueva York y terminar sobrevolando Manhattan sujeto por los hombros de Spider-man.

El teaser, de menos de un minuto, muestra a Peter Parker, interpretado por Tom Holland, sorprendido al ver entrar al futbolista, quien utiliza la aplicación Spider Tracker para localizar al superhéroe. La secuencia culmina con ambos balanceándose entre los edificios, una imagen que ha encendido las redes y ha convertido a Messi en inesperado icono del Universo cinematográfico de Marvel.

Un impacto global en plena fiebre del Mundial

La campaña ha sido diseñada para aprovechar el tirón del torneo y la figura del argentino, cuya presencia ha generado miles de comentarios. "Messi es canon", celebran los fans en redes, donde el anuncio se ha viralizado de inmediato.

La colaboración entre Sony y Samsung, con el lanzamiento del Spidey Tracker, refuerza esta estrategia global que mezcla deporte, cine y tecnología.

Dirigida por Destin Cretton, la película reúne a Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, además de incorporar a Jon Bernthal y Mark Ruffalo como Punisher y Bruce Banner/Hulk. Una de las incógnitas más comentadas es el papel de Sadie Sink, que debuta en Marvel con un personaje aún no revelado.

Un estreno marcado por la presencia del 10

Con la llegada a los cines españoles el 29 de julio, Spider-Man: Brand New Day se posiciona como uno de los lanzamientos más esperados del verano.

La participación de Messi en el tráiler no solo ha multiplicado la atención mediática, sino que ha convertido la promoción en un fenómeno global que trasciende el fútbol y el cine.