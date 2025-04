Leire Martínez se venga de La Oreja de Van Gogh con su nuevo single: así es la letra que destruye a sus excompañeros

Leire Martínez ha hablado alto y claro. La que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh durante 17 años acudió este jueves a 'La Revuelta' tras meses de silencio y lo hizo con una intención muy clara: cerrar la etapa con la banda y presentar “Mi nombre”, su nuevo tema en solitario con el que lanza un dardo directo a sus antiguos compañeros.

En octubre, nada más publicarse el comunicado oficial que confirmaba su salida del grupo —un texto que ella nunca firmó—, el equipo de Broncano ya la tanteó para una entrevista. Pero fue ahora, con canción bajo el brazo y después de un intenso periplo mediático, cuando Leire ha decidido sentarse en el programa. “Menos mal que la gente todavía se da cuenta de la letra pequeña”, soltó sobre ese adiós tan frío como inesperado. “A mí me hubiera gustado darle una vuelta”, reconoció.

Comparada por Broncano con la salida anterior de Amaia Montero, Leire no rehuyó el tema: “Por lo que tengo entendido, [en su caso] fue una decisión de ella”. Eso sí, fue clara en cuanto a su papel en el grupo: “Yo no fui subcontrata, entré socia de pleno derecho”. Bromeando, incluso confesó qué título alternativo podría haber tenido su nueva canción: “'Me cago en tus muertos' podría haberla llamado”, dijo entre risas.

También habló sobre Amaia con naturalidad, asegurando que no hay rivalidad y que hasta le hicieron gracia los tuits que pedían una gira conjunta sin el grupo. “Amaia, si me estás viendo, que te quiero mucho y que si quieres nos cantamos lo que quieras cuando quieras”. Aunque reconoció que han coincidido alguna vez, matizó que “no ha trascendido a tomarnos un café o hacernos las uñas”.

Leire confirmó que no ha vuelto a hablar con sus antiguos compañeros desde su salida y que ahora quiere centrarse en su carrera: “Hay que cerrar, estoy mucho mejor de lo que estaba en octubre. Me subió la fiebre y todo”. Y aunque ha hecho promoción a conciencia, deja claro que no piensa seguir tirando del hilo: “A partir de este momento, este capítulo yo lo cierro aquí”.

Broncano, por su parte, reconoce que, al leer la letra "me pareció una cruz de navajas", a lo que la artista reconoció que "no empezó como una canción, era un ejercicio casi terapéutico. La verdad es que me he quedado a gusto. Me costó conectar con algo que no fuera esto. Decía, qué bonitas son las nubes, qué bonita es la luna… te quiero arrancar la cabeza. A partir de ese momento dejé fluir todo y es que sonaba muy bien".

Letra de "Mi nombre"

Llegan las dudas

gritando que sí fue mi culpa

Están gritando palabras usando tu voz

Imaginando que van a escuchar mis disculpas

Rompiste todo cuando casi estaba perfecto

Y eres el miedo vestido tras cada canción

Siempre pensaste que yo guardaría el secreto

Pero solo dame tiempo

Para demostrar que yo

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

gritando mi nombre

No quiero oír nada más

ya conozco tus miedos

Aunque los disfraces

Detrás de ti puedo verlos

usando mi voz

Aunque tú los calles

Vete corriendo a encontrar

quien se crea tus cuentos

Que yo seguiré leyendo

hasta demostrar que no

Nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

Sabes que yo

aunque duela no voy a olvidar

esos años y siempre serás

bienvenido a este lugar

En el que nunca fui tuya

Búscate a alguien que me sustituya

Ya lo hiciste una vez

pero tú ya no podrás esconder más

dos caras y un nombre

Rompe

¿Dónde firmo para que te cobren

las mentiras que tan bien escondes?

Pero que te volverán

gritando mi nombre.