Le dan calabazas a este soltero en First Dates a pesar de todos los piropos a su cita

Jorge y Estefanía han tenido una cita llena de piropos, al menos por parte de él Tantas palabras bonitas han hecho que Estefanía quiera salir corriendo de su cita

Aunque Jorge ha ido a First Dates sintiéndose “un buen partido” la verdad es que a Estefanía no le ha gustado nada. Según él, tenía buen físico y los ojos azules, pero sin embargo, Estefanía estaba buscando otra cosa en un soltero. Aparte de esto, cuando ambos se han visto el soltero no ha dejado de lanzarle piropos a ella. Unos cuantos valía, pero ha llegado un punto que Estefanía ya estaba cansada de esta actitud.

Ambos estaban buscando a personas atractivas y que fueran cariñosas, sin embargo, aunque Jorge ha quedado encantado con lo que le han llevado a First Dates, Estefanía no podía decir lo mismo. Así lo ha dejado de claro hablando a cámara. No ha dudado en decir que Jorge era muy “zalamero” en todos los piropos que le estaba lanzando.

Al final y tras el reservado, él ha querido una segunda cita, pero la soltera no se ha amilanado y ha sido clara: no quería seguir conociéndole. Así le ha dado unas buenas calabazas y cada uno se ha ido por donde ha venido. Lo más gracioso es que Estefanía le ha propuesto que si quieren pueden “dar un paseo”.