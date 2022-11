Le da calabazas a su soltera de First Dates porque buscaba a alguien "más deportista"

Manu no ha querido saber mucho de Raquel cuando ha descubierto que no era deportista Ambos han tenido una cita cordial, pero nada más que eso

Manu y Raquel han tenido en First Dates una cita cordial, pero no ha llegado más lejos ni se ha transformado en una segunda. Todo ha sido debido a él, quien la verdad no estaba contento con lo que tenía delante. Raquel era una chica atractiva que se ha definido como una “mujer empalagosa a la que le gusta ver una película abrazadita a su pareja”. No obstante, ha reconocido que se estaba volviendo más independiente.

Por su parte Manu ha ido a First Dates en busca de una chica sincera, es lo que más valoraba. “La verdad lo dice todo” es la frase que lleva el soltero tatuada en su brazo. Ambos han charlado sobre distintos temas, por ejemplo, de sus vidas laborales y aficiones. Manu ha contado que era entrenador personal y que quería a una chica deportista.

Este ha sido el motivo por el que Manu ha dado calabazas a Raquel, el deporte. Según él, venía buscando a alguien que compaginara más con él en este tema. Otra vez será.