Así le ha cambiado la vida a Sofía Álvarez tras ganar el bote de 466.000 euros en 'Pasapalabra'

La exconcursante se llevó el bote en 2021 La vasca asegura que su paso por el programa fue una de las mejores experiencias de su vida

'Pasapalabra' es uno de los programas más icónicos de la televisión española. Los espectadores pueden disfrutar del formato de lunes a viernes a las 20 horas en Antena 3, donde pueden ver a dos concursantes que se miden al 'Rosco Final' por tal de conseguir un bote, que a día de hoy, está en los 388.000 euros.

Estos participantes no están solos, sino, que están acompañados de invitados de lujo que colaboran en algunas pruebas previas al 'Rosco' para conseguir el máximo tiempo posible en la prueba final.

El pasado mes de marzo, Rafa hizo historia en 'Pasapalabra', llevándose el máximo bote que se ha repartido en el programa: 2.272.000 euros. La penúltima participante en hacerse con el bote fue Sofía Álvarez, que en septiembre de 2021 consiguió 466.000 euros.

La vasca volvió al programa en enero de este año para participar en los especiales 'Duelo de Campeones'. En estos, también se pudieron ver otros participantes conocidos como Jero Hernández, Pablo Díaz o Nacho Mangut. Sofía consiguió vencer durante dos rondas, hasta que cayó eliminada en la final contra Pablo, que consiguió los 50.000 euros del premio final.

La exconcursante se presentó al casting de 'Pasapalabra', la escogieron para participar en el programa, y no se sintió preparada. Esperó tres años para dar un paso adelante: "Les dije que no porque soy muy estudiosa y muy orgullosa. Gracias a la pandemia me metí a estudiar a tope y ya sí sentí que estaba lista para ir a Pasapalabra", explicó.

Tras su paso por el programa, la vasca aseguró a través de sus redes sociales que fue una de las "mejores experiencias" de su vida, y que volvería, ya que disfrutó mucho y conoció "gente maravillosa".

Sofía representó a España en el Mundial de 'Pasapalabra' celebrado en Chile: "Fue una experiencia muy buena en cuanto a cómo nos trataron, a la organización y a la gente. Pero el programa es totalmente diferente del español y a mí no se me adaptaba nada", comentó.

La exparticipante vasca es psiquiatra. Ahora, sigue trabajando en el hospital, y ha asegurado que seguirá pasando consulta hasta que se jubile. Ella misma reconoció que con el bote viviría más tranquila y trabajaría menos.

Ahora, Sofía ha comentado que, tras hacerse con casi medio millón de euros, agradece al concurso por parar el ritmo de vida que llevaba: "Puedo decir que este concurso me ha devuelto mis tardes para hacer lo que yo quiera".