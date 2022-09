Laura sobre su soltero de First Dates: “Pobrecito, no baila muy bien”

Nono y Laura han tenido una cita arrítmica, pero al final ha acabado de la mejor manera Nono, la cita de Laura, era arrítmico y no bailaba muy bien, algo que se ha notado en el programa

Laura es una soltera que ha ido a First Dates convencida de que iba a tener una gran experiencia. Lo mejor de todo es que no se ha equivocado y además se ha ido acompañada y con la perspectiva de tener una segunda cita con su soltero: Antonio “nono”. La verdad es que la cita que ambos han tenido ha sido muy divertida, sobre todo después de que hayan bailado y a Nono se le haya notado que era arrítmico.

No vamos a criticar a Antonio por no saber bailar, porque es cosa difícil, aunque hay personas a las que se les da tremendamente bien. “Pobrecito, no baila muy bien” decía Laura cuando ambos se han puesto a bailar dentro del restaurante en un momento que han puesto música. Sin embargo, que Nono no supiera bailar bien no ha significado que la cita no fuera a las mil maravillas. Ambos se han gustado y han visto todas las cosas buenas que podrían aportarse.

Al final en la decisión de irse juntos o por separados, los dos han tenido claro que no querían volverse a sus casas solos. Tanto Laura como Antonio han querido continuar por la senda del amor.