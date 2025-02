Laura Madrueño: "'Supervivientes' es duro porque supone irse al otro lado del charco durante muchísimos meses y dejar aquí en tu vida"

Por tercer año consecutivo, la periodista Laura Madrueño acepta el reto de ser la cara visible que, desde Honduras, cuenta a los espectadores todo lo que están viviendo los concursantes de 'Supervivientes'. Pero antes de partir hacia el Caribe, la presentadora ha tenido un encuentro con los medios, entre los que se encontraba YOTELE, a quien ha concedido una entrevista para hablar de este reto profesional, que a pesar de no ser nuevo, sigue siendo emocionante para ella.

-¿Cómo afrontas este año tu vuelta a Honduras?

-Laura Madrueño: Con mucho vértigo, como siempre. Es un reto increíble a nivel profesional y personal, así que con muchos nervios y muchas ganas.

-¿Cuándo os marcháis para Honduras?

-Pues dentro de nada, ya estamos haciendo las maletas.

-¿Cuáles crees que son las expectativas este año en 'Supervivientes 2025'?

-Bueno, las expectativas para mí son entreteneros y hacerlo pasar muy muy bien. Creo que vamos a tener un casting súper competitivo, súper divertido también, que nos va a dar muchísimo juego. Y, por supuesto, ya sabéis que el año pasado encima hicimos muchísimos juegos. Vamos a seguir con esa misma dinámica, con cuatro horas de directo desde Honduras, que van a ser de pura adrenalina, seguro.

-¿Qué supone para ti esta aventura de 'Supervivientes'?

-Creo que ahora mismo desde mi punto de vista es el programa más duro de la televisión. No solo por lo que supone esas cuatro horas de directo en un entorno completamente natural, en mitad de la selva, sobre todo porque son en directo, porque son los juegos, porque son los saltos, pero porque pasan muchísimas cosas en todas esas galas y los concursantes llegan a ponerse al límite, sino también porque supone irse al otro lado del charco durante muchísimos meses y dejar aquí tu vida.

-Ya hemos empezado a conocer los nombres de los participantes, pero entiendo que tú ya conocerás alguno más. ¿Qué esperas del grupo de este año?

-Espero que sean muy competitivos, que eso creo que sí que lo van a ser. Que sean un grupo que me den luego mucho juego. Obviamente creo que es muy importante que luego tengan buena forma física, como los tres primeros confirmados, que la tienen, para poder enfrentarse a los retos físicos. Y luego también tienen que ser muy fuertes a nivel mental para también afrontar lo duro que es convivir ahí durante tantos meses.

-Tú al final vives con ellos muchas experiencias y esto que me decías del momento mental es muy importante. ¿Tú cómo afrontas con ellos cuando se derrumban o cuando tienen momentos así un poco más complicados?

-La verdad es que yo me considero una persona muy empática e intento apoyarles en todo lo que me permite el programa, pero siempre tiene que haber una línea de profesional, de ser la presentadora y ellos los concursantes. Al final intento animarles y apoyarles todo lo que puedo porque yo también lo paso mal. Les acabo conociendo muchísimo a lo largo de todo este tiempo y lo vivo también de forma súper intensa con ellos.

-Sabemos que ya hay un casting cerrado, pero si tú pudieras elegir a una persona que te encantaría que formara parte de una de las ediciones en las que tú estés, ¿cuál sería y por qué?

-Pues no lo sé, no te podría decir un nombre. La verdad es que una de las cosas que más me gusta ahora mismo es no saber el casting que voy a tener en estos próximos meses. Y luego lo que más me gusta también de 'Supervivientes' es que ahora vamos a vivir la evolución que tienen ellos durante estos cuatro meses y ver el ser humano que al final acabamos conociéndonos a lo largo del reality.