¿Se va Lara Álvarez de Telecinco? Su despedida de Pesadilla en el paraíso lo deja caer

Carlos Sobera se emocionó por las palabras de su compañera La asturiana podría abandonar Mediaset tras Pesadilla en el paraíso

Pesadilla en el paraíso es uno de los programas que más ha evidenciado la crisis de audiencia a la que se enfrenta Telecinco. Rara vez ha superado el 12% de share, y no será por cambios. Eso sí, llegamos a su semifinal, y sorprendentemente hemos recibido un discurso de Lara Álvarez que invita a pensar en que sus últimos días como integrante de Mediaset han llegado.

Lara Álvarez comenzó deseando la mejor de las suertes a su sustituta en la segunda edición, Nagore Robles, quien se encontraba en plató: "no necesitas suerte, pero igualmente te la deseo. Tienes aquí un equipo que está deseando recibirte". Por otro lado, Carlos Sobera agradeció el trabajo de Lara y todo el equipo que se encuentra en Cádiz: "gracias a vuestro trabajo, este programa puede tener una segunda edición y quién sabe, quizás muchas más".

En ese momento, y sin que nadie se lo esperase, la presentadora lanzó un mensaje en forma de despedida: "querido Carlos, compañero, no me puedo perder esta ocasión de despedirme. Igualmente te llamaré y te agradeceré en persona lo que te quiero decir públicamente: trabajar siempre contigo no es trabajar, es disfrutar". A esto ha añadido que tiene mucha complicidad con Carlos Sobera: "de verdad que me la llevo en lo más profundo de mi corazón y ojalá que tengamos muchas más ocasiones de seguir compartiendo lo que para mí siempre es un aprendizaje y una evolución a tu lado". El aludido se ha emocionado, y esto ha encendido el rumor de que Lara Álvarez podría estar despidiéndose también de Telecinco.