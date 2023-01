Lali Espósito, Asier Etxeandia y Tiago Correa presentan el final de 'Sky Rojo': "No ha sido un rodaje fácil"

La tercera y última temporada de la ficción está disponible en Netflix desde este viernes

El viaje de Wendy, Gina y Coral llega a su final en Netflix. La plataforma estrena este viernes, 13 de enero, la tercera y última temporada de 'Sky Rojo', compuesta por ocho episodios que mostrarán el último enfrentamiento de las protagonistas contra los proxenetas que las persiguen. YOTELE ha hablado con Lali Espósito, Asier Etxeandia y con Tiago Correa, que se incorpora a la ficción de los creadores de 'La casa de papel' para dar vida a un nuevo sicario.

La última temporada arranca con un salto temporal. ¿Qué nos vamos a encontrar en estos episodios finales?Lali Espósito: La serie comienza seis meses después. Gina, Wendy y Coral logran ocultarse durante ese tiempo, tratando de idear un plan y tener una vida con ese dinero. Hay una falsa calma, es la última temporada y por ende es el enfrentamiento final, el cierre de la historia. Es 'Sky Rojo' y no va a ser tranquilo. Arranca con estas mujeres intentando ir hacia una vida un poco más tranquila o, al menos, lejos de esa amenaza y de esos tipos que las están buscando. Es súper cañera, la tercera temporada ya es el sumun de la locura. No solo a nivel narrativo, fílmicamente se han hecho cosas increíbles y es un gran cierre. En tu caso, Tiago, te incorporas a la serie. ¿Cómo ha sido el recibimiento en el set de rodaje y qué puedes contar de tu personaje?Tiago Correa: Me recibieron muy bien, fue maravilloso entrar en este grupo de talentosos y talentosas. Fue un privilegio compartir set con todos ellos. Fue un desafío muy grande también para mí, es un personaje que se aleja mucho de cómo soy yo. Lali: ¡Por suerte!Asier Etxeandia: Menos mal. Tiago: Me generó un desafío en la investigación y creación de personaje. Fue como tener el mejor postre de la vida y que te dijeran: ahora gózalo como quieras. Darwin tiene un nivel de psicopatía y perversión. Entrar en el mundo que te genera 'Sky Rojo' con ese humor, esa perversión y esa crítica que plantea la serie es lo que más me llamó la atención.¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de interpretar a vuestros personajes?Asier: Diría que ser creativo y hacer verosímil esas situaciones tan límites sin caer en los clichés que tenemos todos como lugares comunes en la historia del cine, ni por asomo he vivido algo parecido. Creo que nos han dejado mucha creatividad y que el guion está muy bien escrito. Y luego, volver a casa sano y salvo es muy importante (risas). Lali: Daba por hecho que como actriz nunca iba a juzgar a mi personaje, y sin embargo, en 'Sky Rojo' tenía que hacer un esfuerzo por no juzgar las decisiones que tomaba ante situaciones extremas que vivía ella o las tres chicas juntas. Es una serie impredecible, intentaba no quedarme atrás de las decisiones que se toman en el guion. Luego, al ver el resultado final, se entiende el tono de la serie.

En 'Sky Rojo' la acción siempre está por las nubes e imagino que ese desenfreno también se ha vivido en el rodaje... ¿Ha sido duro?Asier: Es una serie diferente, para que desde casa se vea así hay que hacer muchísimos planos y retocar muchísimas cosas. Hay un equipo muy grande detrás y es como hacer una obra de arte todo el tiempo. No ha sido un rodaje fácil y distendido, era muy difícil volver a encontrar también un estado de ánimo tan alto y repetirlo tantas veces. Es una escuela brutal, pero ha habido días duros y muy difíciles. ¿Cuántas horas de rodaje hacíais al día?Lali: ¡Todo el día!Asier: Todo el día, siempre hay algún momento en el que hay que tirar y volver. También se han repetido muchas cosas que, cuando el equipo las veía, decían que no era lo que querían contar. A veces hemos tenido que repetir secuencias dificilísimas desde el principio. Por un lado es loable, pero también es agotador. Además de Tiago, también se incorporan Catalina Sopelana y Rauw Alejandro. ¿Cómo van a afectar sus llegadas a vuestros personajes?Lali: Son dos personajes con los que interactúa Wendy y también tratan con ellos Coral y Gina. Cuando empieza una temporada, que se incorporen personajes nuevos es aire puro. Nuestros personajes han pasado por tanto y se han arrastrado tanto por esa locura que la energía nueva que ingresa es necesaria. Darwin, Greta y el personaje de Rauw son piezas clave para seguir contando la historia. Si ellos y sin su perspectiva no podríamos contar bien el final de la serie. Como comentaba Tiago, la serie plantea una crítica sobre la prostitución y la trata de mujeres, pero en su primera temporada recibió críticas. Después de tres temporadas, ¿creéis que el mensaje ha quedado claro para los espectadores?Asier: ¿Pero qué mensaje? No hay un mensaje concreto de adoctrinar, en absoluto. Lo que pasa es que se escoge un marco maravilloso para crear la acción, la venganza y la huida de unas víctimas que se empoderan. Se utiliza ese marco, pero no hay ningún mensaje más allá de empatizar. Creo que nunca ha habido una intención de adoctrinar, ha sido entretenimiento y una serie necesaria que pasará a la historia. ¿Va a ser un final complaciente o se han tomado decisiones arriesgadas?Tiago: Creo que la serie en general es una serie arriesgada y ahí está la respuesta. Es una serie que tiene mucho coraje hasta el último segundo.