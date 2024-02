Lágrimas de Pablo Castellano al hablar en 'El Desafío' de la enfermedad de María Pombo

Este viernes 23 de febrero el arquitecto Pablo Castellano ganó la séptima prueba de 'El Desafío', programa de Antena 3. Lo hizo enfrentándose a una coreografía con un grupo experto en plataformas inclinadas.

El marido de María Pombo se llevaba la máxima puntuación posible y el reconocimiento de los tres miembros del jurado: Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Val. "Transmites muchas cosas, Pablo. Se nota la pasión, la rabia, el enfado, la alegría. Creo que puedes estar muy satisfecho", le felicito Juan del Val.

Tras recibir los elogios por su actuación y proclamarse campeón del programa por primera vez - hasta el momento se encontraba el último en la clasificación -, Pablo ha tenido la oportunidad de hablar de la causa a la que ha querido donar su premio.

Pablo Castellano, visiblemente emocionado por haber ganado y por poder donar el dinero a la causa de la esclerosis múltiple, habló sobre su experiencia con la enfermedad: "Sabéis que es una asociación de esclerosis múltiple, mi mujer la tiene. Hoy en día está muy controlada. Es que me emociono, no es por nada. Mi suegra también la tiene, que desgraciadamente no está tan controlada".

Además, el concursante recibía el apoyo de su mujer María Pombo, que le dedicó unas bonitas palabras de apoyo tras haberlo pasado tan mal durante los ensayos: "Qué bien, gordi. Te lo has currado mazo. Te lo mereces".