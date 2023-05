El mal perder de La Zarra la lía en Eurovisión: dedica una peineta a la audiencia tras conocer el televoto

La representante de Francia no se tomó muy bien la puntuación del televoto Una reacción que no ha pasado desapercibida

El Festival de la Canción de Eurovisión es conocido no solo por su competencia musical, sino también por los dramas que a veces se producen detrás del escenario. Desde conflictos entre los países participantes hasta problemas técnicos en vivo, pasando por los momentos vergonzosos de los artistas y los comentaristas, los dramas de Eurovisión son parte integral del evento.

La representante de Francia en Eurovisión 2023 no ha ocultado su descontento después de que el televoto le otorgara pocos puntos, lo que la dejó en el puesto número 16. Cuando la cámara la enfocó, La Zarra hizo una peineta que llamó la atención de los espectadores. Los eurofans criticaron su actitud, argumentando que es importante saber perder en el concurso.

Antes de la final de Eurovisión 2023, la propuesta de Francia era una de las favoritas para ganar. Al ser parte del 'Big Five' y no participar en las semifinales, la intérprete de 'Évidemment' había generado una expectativa de sorpresa. Sin embargo, no logró el resultado esperado y esto pareció afectarla negativamente.

A pesar de la decepción, La Zarra tuvo una destacada actuación en la final de Eurovisión, y su peineta no debería ensombrecer su talento. Dicho esto, es crucial recordar que el respeto a los demás participantes y al público es esencial en este tipo de eventos. Este tipo de actitudes no aportan nada a la celebración y además, es un hecho conocido que en Eurovisión hay otros intereses que mueven los votos, así que su reacción es injustificable.