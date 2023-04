Kiko Rivera habla sobre su veto en Mediaset: "No me dejan..."

Mediaset decidió vetar el nombre de 13 personajes públicos, entre ellos, el del DJ El artista se ha pronunciado sobre la disputa constante entre Manuel Cortés y Asraf Beno

Kiko Rivera está vetado de Mediaset durante un largo tiempo, ya que el grupo de comunicación decidió prohibir que saliese en antena los nombres de algunos personajes públicos. Hace unos días, salió en televisión tras varios meses sin hacerlo, y fue en otra cadena. El hijo de Isabel Pantoja fue invitado al programa 'Días de tele', en RTVE.

En 'Supervivientes 2023', su primo Manuel Cortés y su cuñado Asraf Beno viven en un conflicto diario. Ahora, el DJ ha hecho un directo en sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación.

Kiko Rivera ha dejado claro que defiende al hijo de Raquel Bollo, y que está en contra del novio de su hermana. "Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy al 100%. Todo aquél que esté en contra de él, está en mi contra", ha declarado el hijo de Isabel Pantoja.

El artista ha comentado que le gustaría defender a su primo en los debates, pero no puede por su veto en Mediaset: "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderle... Me encantaría porque seguramente pondría a más de uno en su sitio, incluido a todo el que tenga que incluir".